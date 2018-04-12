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12.04.2018 12:42 Тульских подростков приглашают на Первый городской фестиваль профессий Вести-Тула





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Ребят познакомят с профессиями, востребованными на тульских предприятиях, с учебными заведениями города, где можно получить заинтересовавшую профессию. Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в практических заданиях. В программе: экономическая игра «Кем быть?», защита проектов подростковых команд, круглый стол с участием родителей, представителей предприятий и учебных заведений, мастер-классы по современным методам профориентации. Начало в 14 часов, вход свободный.



Подростки и молодежь в возрасте от 10 до 17 лет, родители и педагоги приглашаются сегодня во Дворец культуры Туламашзавода на Первый городской фестиваль профессий «Выход на орбиту. Кем быть?».Ребят познакомят с профессиями, востребованными на тульских предприятиях, с учебными заведениями города, где можно получить заинтересовавшую профессию. Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в практических заданиях. В программе: экономическая игра «Кем быть?», защита проектов подростковых команд, круглый стол с участием родителей, представителей предприятий и учебных заведений, мастер-классы по современным методам профориентации. Начало в 14 часов, вход свободный.

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