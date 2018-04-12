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12.04.2018 12:30 В Туле пройдёт квест по космической тематике Вести-Тула





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Пока же ко Дню космонавтики Региональный центр подготовки граждан к военной службе посвящает молодежный квест. Его участниками будут около 60 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Каждой команде предстоит пройти маршрут из восьми этапов, каждый из которых связан с космической тематикой. Победителей наградят памятными подарками и дипломами.



Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики, праздник, дающий тулякам повод испытывать особое чувство гордости, ведь среди покорителей космоса – трое наших земляков: Евгений Хрунов, Валерий Поляков, Сергей Залетин. Вполне возможно, недалек час, когда эту цепочку продолжат новые имена уроженцев тульской земли.Пока же ко Дню космонавтики Региональный центр подготовки граждан к военной службе посвящает молодежный квест. Его участниками будут около 60 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Каждой команде предстоит пройти маршрут из восьми этапов, каждый из которых связан с космической тематикой. Победителей наградят памятными подарками и дипломами.

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