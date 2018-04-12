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12.04.2018 11:58 Алексинская воспитательная колония ждёт перемен Алина Фурсенко





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Учитывая, что на воле не каждый из них видел пятиразовое питание и чистое постельное белье, жить можно – уверяют воспитанники. Тем более что за последние годы ремонт коснулся почти всех зданий. Сегодня здесь, кажется, посветлели не только стены, но и лица.



«У нас хорошее впечатление складывается о вашей системе исполнения наказаний не только на основании сегодняшнего осмотра. Тюрьма тоже произвела на нас очень хорошее впечатление», - сказал кинорежиссер, народный артист России, председатель общественного совета при ФСИН России Владимир Меньшов.



Для Нины Кадетовой ее ученики делятся не по статьям УК, а как в обычном классе – на хорошистов и двоечников. И тема сегодня случайно или, скорее, нарочно – «Преступление и наказание». «Мне даже немного неприятно говорить об этом произведении. Они же хоть и малолетние, но преступники. Разбираем мы эти проблемы, соотносим с жизнью», - рассказала учитель русского языка и литературы.



Саша Корчагин в колонии два года. Осталось почти столько же, впрочем, парень надеется на УДО. Уже сейчас он на льготных условиях – выходит за колючую проволоку на экскурсии и свидания с родителями.



На 17 обитателей колонии сегодня - 111 работников. Содержать накладно, а потому все ждут перемен. «Пока еще сегодня решения нет, но в целом проводится ревизия всех учреждений, не только детских колоний. Где можно - перепрофилировать», - сообщил врио заместителя директора ФСИН России Валерий Балан.



Возможно, в женскую колонию. Их в стране дефицит. Среди других предложений выездного заседания – решить, что делать с осужденными, которым исполнилось 18. Раньше их сразу переводили в колонию общего режима. Теперь стараются оставить в воспитательной.



Как считает начальник ФСИН по Тульской области Юрий Краснов, «лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, отличаются от преступников, ставших на путь преступлений. У них есть шанс исправиться и забыть о своем прошлом».



Чтобы составить систему, вопрос должен решиться законодательно, и члены общественного совета обещали внести свою лепту.



По традиции на пасхальной неделе абсолютно любой человек может позвонить в колокол вне зависимости от возраста, пола и статьи, по которой осужден. Среди здешних 17 воспитанников - один убийца, трое насильников, пятеро осуждены по 111-й статье – тяжкие телесные повреждения. Впрочем, именно отсюда, из Алексинской колонии, может начаться их путь к спасению, а может – совсем наоборот.Учитывая, что на воле не каждый из них видел пятиразовое питание и чистое постельное белье, жить можно – уверяют воспитанники. Тем более что за последние годы ремонт коснулся почти всех зданий. Сегодня здесь, кажется, посветлели не только стены, но и лица.«У нас хорошее впечатление складывается о вашей системе исполнения наказаний не только на основании сегодняшнего осмотра. Тюрьма тоже произвела на нас очень хорошее впечатление», - сказал кинорежиссер, народный артист России, председатель общественного совета при ФСИН России Владимир Меньшов.Для Нины Кадетовой ее ученики делятся не по статьям УК, а как в обычном классе – на хорошистов и двоечников. И тема сегодня случайно или, скорее, нарочно – «Преступление и наказание». «Мне даже немного неприятно говорить об этом произведении. Они же хоть и малолетние, но преступники. Разбираем мы эти проблемы, соотносим с жизнью», - рассказала учитель русского языка и литературы.Саша Корчагин в колонии два года. Осталось почти столько же, впрочем, парень надеется на УДО. Уже сейчас он на льготных условиях – выходит за колючую проволоку на экскурсии и свидания с родителями.На 17 обитателей колонии сегодня - 111 работников. Содержать накладно, а потому все ждут перемен. «Пока еще сегодня решения нет, но в целом проводится ревизия всех учреждений, не только детских колоний. Где можно - перепрофилировать», - сообщил врио заместителя директора ФСИН России Валерий Балан.Возможно, в женскую колонию. Их в стране дефицит. Среди других предложений выездного заседания – решить, что делать с осужденными, которым исполнилось 18. Раньше их сразу переводили в колонию общего режима. Теперь стараются оставить в воспитательной.Как считает начальник ФСИН по Тульской области Юрий Краснов, «лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, отличаются от преступников, ставших на путь преступлений. У них есть шанс исправиться и забыть о своем прошлом».Чтобы составить систему, вопрос должен решиться законодательно, и члены общественного совета обещали внести свою лепту.





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