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12.04.2018 11:27 В Советске чуть вдвое не подняли тарифы на тепло и воду София Гафарова





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Вот оно, яблоко раздора - Щекинская ГРЭС. Еще в 50-х годах она была одной из крупных в Европе. В 21 веке производить тепло, которое собственно является побочным продуктом, стало не рентабельно. Поэтому в 2014 году ГРЭС сообщила, что прекращает оказывать услуги городу.



Но свои обязательства все же должна была выполнить до конца 2018 года. За это время муниципалитет, не торопясь, планировал построить городскую котельную. Но нежданно-негаданно компания SСА, которая потребляла треть теплоресурсов ГРЭС, построила свою котельную и благополучно отказалась от внешнего теплоснабжения. Эту разницу ГРЭС решила восполнить из кошельков жителей, в разы увеличив тарифы. Возникает вопрос, а почему власти дотянули до последнего со строительством своей котельной, зная исход ситуации?

По словам заместителя главы администрации Советска Игоря Борискина, «проектирование требует определенных усилий. Не все фирмы, которые заходили на это проектирование, смогли это сделать».



Промедление властей и возмущение жителей уже аукнулись местным чиновникам в кабинете губернатора. Как оказалось, на протяжении двух с половиной лет ГРЭС уведомляла о своем решении и предупреждала о последствиях. По словам губернатора Алексея Дюмина, «за этот срок можно было два раза войти в концессию и решить вопрос, не допуская раздражения и выхода на улицу людей». Губернатор поручил решить вопрос со строительством котельной незамедлительно, позаботиться о людях.



Как сообщил заместитель главы администрации Щёкинского района Алексей Рыжков, «механизм компенсации затрат разрабатывается министерством финансов Тульской области. Это будет либо компенсация предприятию, либо компенсации жителям».



Если чиновники выполнят обещания, и люди не почувствуют серьезного удара по их кошелькам, то этой весне они точно смогут сказать: «Виват!».



Страсти в Советске бурлят как вешние воды. Горожане вызвали на серьезный разговор местную власть, чтобы объясниться по поводу повышения тарифов. 1 июля им планировали выставить счет за тепло на 230 процентов больше, за горячую воду - на 200 процентов. Причем узнали об этом случайно, уведомлений никто не присылал.Вот оно, яблоко раздора - Щекинская ГРЭС. Еще в 50-х годах она была одной из крупных в Европе. В 21 веке производить тепло, которое собственно является побочным продуктом, стало не рентабельно. Поэтому в 2014 году ГРЭС сообщила, что прекращает оказывать услуги городу.Но свои обязательства все же должна была выполнить до конца 2018 года. За это время муниципалитет, не торопясь, планировал построить городскую котельную. Но нежданно-негаданно компания SСА, которая потребляла треть теплоресурсов ГРЭС, построила свою котельную и благополучно отказалась от внешнего теплоснабжения. Эту разницу ГРЭС решила восполнить из кошельков жителей, в разы увеличив тарифы. Возникает вопрос, а почему власти дотянули до последнего со строительством своей котельной, зная исход ситуации?По словам заместителя главы администрации Советска Игоря Борискина, «проектирование требует определенных усилий. Не все фирмы, которые заходили на это проектирование, смогли это сделать».Промедление властей и возмущение жителей уже аукнулись местным чиновникам в кабинете губернатора. Как оказалось, на протяжении двух с половиной лет ГРЭС уведомляла о своем решении и предупреждала о последствиях. По словам губернатора Алексея Дюмина, «за этот срок можно было два раза войти в концессию и решить вопрос, не допуская раздражения и выхода на улицу людей». Губернатор поручил решить вопрос со строительством котельной незамедлительно, позаботиться о людях.Как сообщил заместитель главы администрации Щёкинского района Алексей Рыжков, «механизм компенсации затрат разрабатывается министерством финансов Тульской области. Это будет либо компенсация предприятию, либо компенсации жителям».Если чиновники выполнят обещания, и люди не почувствуют серьезного удара по их кошелькам, то этой весне они точно смогут сказать: «Виват!».





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