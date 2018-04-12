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12.04.2018 10:19 ГТРК «Тула» окажет поддержку в проведении фестиваля «Герой нашего времени» Елена Панова





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«Это будет настоящий праздник телевидения в Туле, целых три дня – с 17 по 19 апреля. Сто лучших российских тележурналистов съедутся к нам в город-герой. Мы очень рады, что приедут почётные гости телефестиваля, члены жюри», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.



«Герой нашего времени» – это только о людях. Тех, кто совершил крупные открытия, достижения в науке, спорте и культуре, чья профессия или призвание – помогать другим не только в экстремальных условиях, но и повседневной жизни. А еще - хранителях и создателях нашей культуры. Особое место ежегодно занимает номинация, посвящённая героям военных действий.



В этом году лучшие работы будут определены в шести номинациях. Фестиваль получил поддержу не только в медиакругах. Его партнеры – крупные тульские предприятия.



Телевизионщики из разных уголков страны начнут приезжать в Тулу уже 16 апреля. В течение трех дней мастер-класс проведут известные телеведущие. Леонид Млечин, Дмитрий Дибров, Михаил Кожухов, Алексей Егоров. Вместе с коллегами попытаемся выяснить: какой же он сегодня – герой нашего времени.



«Герой нашего времени» исколесил страну вдоль и поперек: Москва, Самара, Тверь, Уфа, Астрахань, Пенза, многие другие города попали в список. Одиннадцатый фестиваль пройдет в Туле. Пожалуй, такого масштабного телевизионного события оружейная столица еще не знала.«Это будет настоящий праздник телевидения в Туле, целых три дня – с 17 по 19 апреля. Сто лучших российских тележурналистов съедутся к нам в город-герой. Мы очень рады, что приедут почётные гости телефестиваля, члены жюри», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.«Герой нашего времени» – это только о людях. Тех, кто совершил крупные открытия, достижения в науке, спорте и культуре, чья профессия или призвание – помогать другим не только в экстремальных условиях, но и повседневной жизни. А еще - хранителях и создателях нашей культуры. Особое место ежегодно занимает номинация, посвящённая героям военных действий.В этом году лучшие работы будут определены в шести номинациях. Фестиваль получил поддержу не только в медиакругах. Его партнеры – крупные тульские предприятия.Телевизионщики из разных уголков страны начнут приезжать в Тулу уже 16 апреля. В течение трех дней мастер-класс проведут известные телеведущие. Леонид Млечин, Дмитрий Дибров, Михаил Кожухов, Алексей Егоров. Вместе с коллегами попытаемся выяснить: какой же он сегодня – герой нашего времени.





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