Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.04.2018 10:19 ГТРК «Тула» окажет поддержку в проведении фестиваля «Герой нашего времени»
Елена Панова

ГТРК «Тула» окажет поддержку в проведении фестиваля «Герой нашего времени»

| фото |
«Герой нашего времени» исколесил страну вдоль и поперек: Москва, Самара, Тверь, Уфа, Астрахань, Пенза, многие другие города попали в список. Одиннадцатый фестиваль пройдет в Туле. Пожалуй, такого масштабного телевизионного события оружейная столица еще не знала.

«Это будет настоящий праздник телевидения в Туле, целых три дня – с 17 по 19 апреля. Сто лучших российских тележурналистов съедутся к нам в город-герой. Мы очень рады, что приедут почётные гости телефестиваля, члены жюри», - говорит директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.

«Герой нашего времени» – это только о людях. Тех, кто совершил крупные открытия, достижения в науке, спорте и культуре, чья профессия или призвание – помогать другим не только в экстремальных условиях, но и повседневной жизни. А еще - хранителях и создателях нашей культуры. Особое место ежегодно занимает номинация, посвящённая героям военных действий.

В этом году лучшие работы будут определены в шести номинациях. Фестиваль получил поддержу не только в медиакругах. Его партнеры – крупные тульские предприятия.

Телевизионщики из разных уголков страны начнут приезжать в Тулу уже 16 апреля. В течение трех дней мастер-класс проведут известные телеведущие. Леонид Млечин, Дмитрий Дибров, Михаил Кожухов, Алексей Егоров. Вместе с коллегами попытаемся выяснить: какой же он сегодня – герой нашего времени.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .