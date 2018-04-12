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12.04.2018 09:42 Губернатор побывал на самой «убитой» улице Донского Виталий Моторин





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Протяженность главной дороги города - более трёх с половиной километров, на ней расположены такие значимые для этого муниципального образования объекты как школы и училища, торговые центры, Дворец культуры, проходит городской и межгородской транспорт. Именно эта улица по версии Общероссийского народного фронта стала самой «убитой» в Тульской области.



Проблемной эта улица становится из года в год, но теперь заняться ремонтом всерьез все же придется, ведь самый популярный среди местных автомобилистов вопрос главе района задал губернатор: «Когда приведете Октябрьскую в порядок?».



Глава администрации Донского Руслан Бутов ответил, что «привели в нормальный вид, но хочется сделать всю капитально, она самая большая улица города, транзитная». Как заметил губернатор, «ямочного ремонта здесь недостаточно, надо искать возможности».



А это другая городская достопримечательность, прозванная из-за регулярных подтоплений донской Венецией, - автостанция. Здесь Алексей Дюмин расспросил о городских проблемах уже не чиновников, а самих жителей. Ходить по щиколотку в воде к автобусам, к счастью, уже не надо - площадку заасфальтировали. Планируется строительство здания вокзала, но и тут большинство вопросов о дорогах. Капитальный ремонт в Донском, как и во всей области, начнут уже в ближайшие дни.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что «на ремонт дорог у нас выделен 1 миллиард 715 миллионов, планируем отремонтировать 190 километров».



Обеспечат регион асфальтом восемь заводов. Этот, узловский, будет работать сразу на несколько районов, в том числе и на Донской. Сюда Алексей Дюмин отправился, чтобы проконтролировать то, как готовят сырье для дорожного ремонта.



Строительство этого и двух других асфальтовых заводов стали для региона стратегическими - теперь закупать асфальт нам больше не нужно. По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, «это оперативность доставки материалов, независимость от поставщика, себестоимость падает, то есть можно сделать больший объем за меньшие деньги».



В заключение глава региона потребовал от дорожников максимально эффективно расходовать выделенные на ремонт средства.



Разбитые дороги в Донском никого не удивляют - беда в городе известная, их много, но улица Октябрьская - это особый случай.Протяженность главной дороги города - более трёх с половиной километров, на ней расположены такие значимые для этого муниципального образования объекты как школы и училища, торговые центры, Дворец культуры, проходит городской и межгородской транспорт. Именно эта улица по версии Общероссийского народного фронта стала самой «убитой» в Тульской области.Проблемной эта улица становится из года в год, но теперь заняться ремонтом всерьез все же придется, ведь самый популярный среди местных автомобилистов вопрос главе района задал губернатор: «Когда приведете Октябрьскую в порядок?».Глава администрации Донского Руслан Бутов ответил, что «привели в нормальный вид, но хочется сделать всю капитально, она самая большая улица города, транзитная». Как заметил губернатор, «ямочного ремонта здесь недостаточно, надо искать возможности».А это другая городская достопримечательность, прозванная из-за регулярных подтоплений донской Венецией, - автостанция. Здесь Алексей Дюмин расспросил о городских проблемах уже не чиновников, а самих жителей. Ходить по щиколотку в воде к автобусам, к счастью, уже не надо - площадку заасфальтировали. Планируется строительство здания вокзала, но и тут большинство вопросов о дорогах. Капитальный ремонт в Донском, как и во всей области, начнут уже в ближайшие дни.Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что «на ремонт дорог у нас выделен 1 миллиард 715 миллионов, планируем отремонтировать 190 километров».Обеспечат регион асфальтом восемь заводов. Этот, узловский, будет работать сразу на несколько районов, в том числе и на Донской. Сюда Алексей Дюмин отправился, чтобы проконтролировать то, как готовят сырье для дорожного ремонта.Строительство этого и двух других асфальтовых заводов стали для региона стратегическими - теперь закупать асфальт нам больше не нужно. По словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, «это оперативность доставки материалов, независимость от поставщика, себестоимость падает, то есть можно сделать больший объем за меньшие деньги».В заключение глава региона потребовал от дорожников максимально эффективно расходовать выделенные на ремонт средства.





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