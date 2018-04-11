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11.04.2018 19:30 Новомосковская «Виктория» выиграла турнир «Золотая шайба» "Вести-Тула"





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Тульскую область представляла новомосковская «Виктория». Наши ребята уверенно дошли до финала, а в решающем матче со счётом 5:2 победили соперников из города Боброва Воронежской области. С первой победой на соревнованиях столь высокого уровня юных хоккеистов поздравил губернатор Алексей Дюмин.



Глава региона также поблагодарил за проделанную работу тренера команды Владимира Андреянова и председателя Совета директоров предприятия «Полипласт» Ильсура Шамсутдинова за поддержку новомосковского хоккея. Ну а дома - во Дворце спорта «Юбилейный» - игроков «Виктории» встречали как настоящих героев.



«Это общая победа. Выделить кого-то трудно. Все стремились выиграть соревнования», - говорит тренер команды «Виктория» Владимир Андреянов. По словам генерального директора хоккейного клуба «Виктория» Алмаза Бадретдинова, «…это важное достижение для ребят и для города в целом. Мы все смотрели игру и видели самоотдачу ребят, их желание победить».



Впервые в истории тульского хоккея команда из нашего региона стала победителем Всероссийских соревнований Клуба имени Анатолия Тарасова «Золотая шайба». Финальный турнир среди юношей 12-ти - 13-ти лет с участием 64 лучших команд проходил в подмосковном Дмитрове.Тульскую область представляла новомосковская «Виктория». Наши ребята уверенно дошли до финала, а в решающем матче со счётом 5:2 победили соперников из города Боброва Воронежской области. С первой победой на соревнованиях столь высокого уровня юных хоккеистов поздравил губернатор Алексей Дюмин.Глава региона также поблагодарил за проделанную работу тренера команды Владимира Андреянова и председателя Совета директоров предприятия «Полипласт» Ильсура Шамсутдинова за поддержку новомосковского хоккея. Ну а дома - во Дворце спорта «Юбилейный» - игроков «Виктории» встречали как настоящих героев.«Это общая победа. Выделить кого-то трудно. Все стремились выиграть соревнования», - говорит тренер команды «Виктория» Владимир Андреянов. По словам генерального директора хоккейного клуба «Виктория» Алмаза Бадретдинова, «…это важное достижение для ребят и для города в целом. Мы все смотрели игру и видели самоотдачу ребят, их желание победить».











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