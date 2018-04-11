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НОВОСТИ | Общество



11.04.2018 19:07 Тульских школьников учат финансовой грамотности
Надежда Долгих



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Ученики 10 класса Центра образования №8 в Туле не только разбираются в налогообложении. Они знают, как распределять свои доходы, делать накопления, и даже выгодно инвестировать.

Для повышения финансового образования туляков проходит 4-я «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи». Также все желающие могут поучаствовать в видео- и онлайн-уроках, интерактивных лекториях и даже всероссийском родительском онлайн-собрании. А в министерстве образования Тульской области озабочены повышением финансовой грамотности всех возрастных слоев населения.

«В настоящий момент подписывается соглашение Правительства Тульской области с федеральным министерством финансов. Мы надеемся, что в региональной программе найдут отражение вопросы не только повышения финансовой грамотности школьников и студентов, но и взрослого населения. В том числе и пожилых людей, которые наиболее уязвимы в финансовых вопросах», - говорит директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелёва

А пока из ближайших мероприятий финансовой недели - ярмарка школьных компаний, которая пройдет в субботу. Юные предприниматели представят свою продукцию, проведут рекламную кампанию и подсчитают свою прибыль. Сегодня дети - завтра успешные бизнесмены. Вот такую основу дает финансовое образование уже со школьной скамьи.














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