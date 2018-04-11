|
|
|
|11.04.2018 18:51 В ТулГУ прошла ярмарка вакансий
|"Вести-Тула"
Путевку в успешную трудовую жизнь сегодня могли получить молодые специалисты, студенты и абитуриенты тульских вузов. В Тульском государственном университете прошла региональная ярмарка вакансий и перспектив. Более 40 организаций – работодатели, кадровые специалисты, представители Центра занятости представили актуальные и престижные вакансии и программы стажировок, практик и трудоустройства не только в Тульской области, но и в близлежащих регионах.
Своего рода путешествие в профессиональное будущее включало в себя также консультацию у психологов и профессиональную диагностику. Молодые люди познакомились с представителями ведущих предприятий региона. Если в предыдущие годы организаторами больше делался упор на производственный сектор, машиностроительную и оборонную промышленность, в этом году не меньше внимания уделялось и гуманитарным специальностям.
|
|