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11.04.2018 18:42 До конца года 300 тульских семей ждет новоселье "Вести-Тула"





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Эта тема обсуждалась сегодня в администрации города на брифинге о планах по расселению аварийного жилья в 2018 году. Как рассказала председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Манана Двали, «…есть распоряжение правительства Тульской области от 30 марта 2018 года. В соответствии с ним Туле выделено 405 млн. рублей на ликвидацию аварийного жилищного фонда. В настоящее время ведется работа с жителями».



В программу переселения на 2018 год также включены 6 жилых домов, находящихся в историческом центре Тулы. «Часть жителей проживают в этих аварийных домах, часть не проживают. Приобретаемое жилье будет определено по итогам аукциона по приобретению жилых помещений», - сообщила Манана Двали.



Около трехсот многоквартирных домов в Туле признаны аварийными. Общая их площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров. За период с 2010 года по 2017 уже было ликвидировано порядка 37 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Однако обследования состояния жилищного фонда выявили 36 домов, которые являются на сегодняшний день не просто аварийными, но и создают потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.Эта тема обсуждалась сегодня в администрации города на брифинге о планах по расселению аварийного жилья в 2018 году. Как рассказала председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Манана Двали, «…есть распоряжение правительства Тульской области от 30 марта 2018 года. В соответствии с ним Туле выделено 405 млн. рублей на ликвидацию аварийного жилищного фонда. В настоящее время ведется работа с жителями».В программу переселения на 2018 год также включены 6 жилых домов, находящихся в историческом центре Тулы. «Часть жителей проживают в этих аварийных домах, часть не проживают. Приобретаемое жилье будет определено по итогам аукциона по приобретению жилых помещений», - сообщила Манана Двали.













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