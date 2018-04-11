Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



11.04.2018 18:42 До конца года 300 тульских семей ждет новоселье
"Вести-Тула"



| фото |
Около трехсот многоквартирных домов в Туле признаны аварийными. Общая их площадь составляет более 100 тысяч квадратных метров. За период с 2010 года по 2017 уже было ликвидировано порядка 37 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Однако обследования состояния жилищного фонда выявили 36 домов, которые являются на сегодняшний день не просто аварийными, но и создают потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Эта тема обсуждалась сегодня в администрации города на брифинге о планах по расселению аварийного жилья в 2018 году. Как рассказала председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Манана Двали, «…есть распоряжение правительства Тульской области от 30 марта 2018 года. В соответствии с ним Туле выделено 405 млн. рублей на ликвидацию аварийного жилищного фонда. В настоящее время ведется работа с жителями».

В программу переселения на 2018 год также включены 6 жилых домов, находящихся в историческом центре Тулы. «Часть жителей проживают в этих аварийных домах, часть не проживают. Приобретаемое жилье будет определено по итогам аукциона по приобретению жилых помещений», - сообщила Манана Двали.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .