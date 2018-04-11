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11.04.2018 18:12 Экс-глава Ясногорского района отправлена под домашний арест "Вести-Тула"





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Как сообщают в силовом ведомстве, экс-главе Ясногорского района предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.





Под домашний арест поместил сегодня суд центрального района Тулы экс-главу МО Ясногорский район Екатерину Абросимову. С ходатайством об избрании подобной меры в суд обратилось Следственное отделение УФСБ России по Тульской области.Как сообщают в силовом ведомстве, экс-главе Ясногорского района предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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