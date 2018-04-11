НОВОСТИ | Общество







11.04.2018 15:46 СУ СК возбудил уголовное дело по материалам проверки ТРЦ «Западный» в Богородицке "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по версии следствия с июля 2013 года по настоящее время ЗАО «Торгово-развлекательный центр «Западный» осуществляло реконструкцию административного корпуса и при этом, не имея разрешения на ввод здания в эксплуатацию, сдавало помещения в аренду. Арендаторами помещений являлись более 16 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые, в числе прочего, осуществляли розничную продажу детски товаров. Установлено, что сдаваемые в аренду помещения не отвечали требованиям пожарной безопасности. В ходе следствия получены данные о том, что были допущены нарушения такого рода, как отсутствие системы удаления дыма, отсутствие системы оповещения о пожаре. Кроме того, электропроводка находилась в угрожающем жизни и здоровью людей состоянии».

Сегодня следственными органами регионального СУ СК, на основании материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по сдаче в аренду помещений торгово-развлекательного центра «Западный» в городе Богородицк, не отвечающих требованиям безопасности.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…по версии следствия с июля 2013 года по настоящее время ЗАО «Торгово-развлекательный центр «Западный» осуществляло реконструкцию административного корпуса и при этом, не имея разрешения на ввод здания в эксплуатацию, сдавало помещения в аренду. Арендаторами помещений являлись более 16 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые, в числе прочего, осуществляли розничную продажу детски товаров. Установлено, что сдаваемые в аренду помещения не отвечали требованиям пожарной безопасности. В ходе следствия получены данные о том, что были допущены нарушения такого рода, как отсутствие системы удаления дыма, отсутствие системы оповещения о пожаре. Кроме того, электропроводка находилась в угрожающем жизни и здоровью людей состоянии».









Читать @gtrktula

















