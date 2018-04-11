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11.04.2018 15:42 Ограда Всехсвятского кладбища Тулы включена в реестр объектов культурного наследия Вести-Тула





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Ограда изготовлена из самых распространённых в начале XX века материалов - кирпичные стены и столбы прясел сделаны из неоштукатуренного кирпича, детали тоже выложены кирпичом. Кровельное покрытие шатров и башенок - металл с имитацией черепицы «бобровый хвост».



Уникальная ограда Всехсвятского кладбища Тулы и ворота признаны культурной ценностью и включены в государственный реестр объектов культурного наследия. Композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление ворот состоит из кирпичных столбов с высокими островерхими шатрами, а также конструкций шатров и кровли с гуртами башенок западных готических ворот.Ограда изготовлена из самых распространённых в начале XX века материалов - кирпичные стены и столбы прясел сделаны из неоштукатуренного кирпича, детали тоже выложены кирпичом. Кровельное покрытие шатров и башенок - металл с имитацией черепицы «бобровый хвост».

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