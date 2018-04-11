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11.04.2018 15:29 В Туле продолжают ликвидировать последствия провала на Майской "Вести-Тула"





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Накануне на улице Майской в Туле произошло обрушение ливневого коллектора диаметром более метра. Провал грунта диаметром 6 с половиной метров и глубиной полтора метра. Специалисты предположили, что в результате обильного таяния снега, произошло смещение железобетонной трубы, и вода из ливневой канализации вышла наружу.







В Туле продолжаются работы по ликвидации последствий провала на улице Майской. По состоянию на 22.00 вчерашнего дня был остановлен приток воды в коллектор. Сейчас специалисты ведут расчистку аварийного участка, откапывают поврежденную трубу. В дальнейшем будет произведена её замена.Накануне на улице Майской в Туле произошло обрушение ливневого коллектора диаметром более метра. Провал грунта диаметром 6 с половиной метров и глубиной полтора метра. Специалисты предположили, что в результате обильного таяния снега, произошло смещение железобетонной трубы, и вода из ливневой канализации вышла наружу.

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