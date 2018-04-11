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11.04.2018 15:05 У Преображенского собора в Туле появилась подсветка Вести-Тула





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Напомним, в Туле разрабатывается концепция подсветки зданий областных и муниципальных учреждений, многоквартирных домов, торговых и офисных центров. По поручению главы администрации города Евгения Авилова прорабатываются вопросы подсветки зданий на главных улицах каждого округа.





Ещё у одного храма в центре Тулы - а именно у Преображенского собора на площади Ленина - появилась подсветка. Работы выполнены специалистами предприятия «Тулагорсвет». Храм оборудован современными светодиодными прожекторами в количестве 96 штук.Напомним, в Туле разрабатывается концепция подсветки зданий областных и муниципальных учреждений, многоквартирных домов, торговых и офисных центров. По поручению главы администрации города Евгения Авилова прорабатываются вопросы подсветки зданий на главных улицах каждого округа.

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