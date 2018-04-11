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11.04.2018 15:00 Тульская «Катюша» отправилась на реставрацию "Вести-Тула"





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Памятник знаменитой «Катюше» в Туле был установлен рабочими завода «Штамп» в мае 1980 г. на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской, в сквере на месте, где теперь расположен торговый центр.



Открытие памятника было приурочено к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. Машина, имеющая реальную боевую историю, была полностью исправна и весь путь от завода «Штамп» до сооруженного для нее постамента проехала своим ходом.







Сегодня около полудня памятник-мемориал БМ-13 «Катюша» сняли с постамента и отправили на традиционную ежегодную реставрацию. Работы приурочены ко Дню Победы.Памятник знаменитой «Катюше» в Туле был установлен рабочими завода «Штамп» в мае 1980 г. на пересечении улиц Пролетарской и Епифанской, в сквере на месте, где теперь расположен торговый центр.Открытие памятника было приурочено к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. Машина, имеющая реальную боевую историю, была полностью исправна и весь путь от завода «Штамп» до сооруженного для нее постамента проехала своим ходом.

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