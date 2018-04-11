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11.04.2018 14:51 В Туле автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте "Вести-Тула"





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В Туле на улице Дм. Ульянова «Шевроле» столкнулся с двумя автомобилями: «Тойотой» и «Ситроеном». В результате женщина - пассажир «Тойоты» - обратилась за медицинской помощью.





В Туле на улице Болдина под колёса отечественной легковушки попала женщина, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Ей была оказана медицинская помощь.В Туле на улице Дм. Ульянова «Шевроле» столкнулся с двумя автомобилями: «Тойотой» и «Ситроеном». В результате женщина - пассажир «Тойоты» - обратилась за медицинской помощью.

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