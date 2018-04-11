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11.04.2018 14:41 Федеральный бюджет выделил средства на ремонт квартир тульским ветеранам ВОВ Вести-Тула





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Еще почти 15 миллионов выделено для того, чтобы оказать единовременную помощь на ремонт жилья. Её в этом году получат 225 человек - ветеранов, инвалидов войны и их вдов.







Ещё семь туляков-ветеранов Великой Отечественной войны и вдов смогут купить жилье за счёт выделенных из федерального бюджета средств - 9,8 миллионов рублей.Еще почти 15 миллионов выделено для того, чтобы оказать единовременную помощь на ремонт жилья. Её в этом году получат 225 человек - ветеранов, инвалидов войны и их вдов.

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