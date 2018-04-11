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НОВОСТИ | Общество



11.04.2018 12:45 Тульские суворовцы вышли на связь с космонавтами
Надежда Долгих

Тульские суворовцы вышли на связь с космонавтами

| фото |
Летчик-космонавт, дважды Герой СССР Владимир Джанибеков пять раз летал в космос, причем все в качестве командира корабля. Этот рекорд до сих пор не превзойден, а лишь повторен. Он и Сергей Залётин стали гостями у суворовцев, а в далеком 1960-ом Джанибеков и сам окончил суворовское училище.

«У нас было и трудовое воспитание на уровне. Научили и слесарить, и столярничать, радиолюбительством занимались», - рассказал Джанибеков.

На этом сюрпризы для суворовцев не закончились! На прямую связь, которую обеспечил «Ростелеком», с ними вышли члены экипажа МКС - двое российских космонавтов Олег Артемьев и Антон Шкаплеров: «Мы рады вас приветствовать! Сегодня у нас обычный рабочий день, поэтому не удивляйтесь, если буквально через нас будут пролетать наши коллеги».

Вообще удивляться в этот вечер пришлось немало. Таким далеким кумирам дети смогли задать свои вопросы. Конечно, прямое общение с космонавтами принесло детям массу эмоций.

Потрясло суворовцев и то, что Владимир Джанибеков нередко берется за кисть. Его картины, конечно, о Вселенной, о полетах, о неземных видах из иллюминатора. Например, восход солнца в космосе, по словам космонавта, - это гимн жизни. И выразить его можно на холсте.













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