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11.04.2018 12:30 Пылесосы на тульских дорогах работают круглосуточно Вести-Тула





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Как рассказал заместитель директора «Спецавтохозяйства» Максим Честнов, «она едет за обычным тягачом, подметает песок, гравий и сгружает всё это в самосвал. Система орошения на 1150 литров позволяет увлажнять и обеспыливать дорогу. У нас восемь единиц такой техники, которая работает круглосуточно».



Сметать и вывозить пыль с улиц Тулы начали специальные комплексы. Комплекс - это самосвал плюс специальный механизированный прицеп, который и метёт, и орошает. Как сетуют коммунальщики, пыли в городе добавляют стройки и машины, которые развозят грязь с газонов. Техника трудится без отдыха.Как рассказал заместитель директора «Спецавтохозяйства» Максим Честнов, «она едет за обычным тягачом, подметает песок, гравий и сгружает всё это в самосвал. Система орошения на 1150 литров позволяет увлажнять и обеспыливать дорогу. У нас восемь единиц такой техники, которая работает круглосуточно».





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