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11.04.2018 11:43 Трактор стал единственным способом попасть в деревню Яньково Виталий Моторин





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Плохое - это вот так. На кадрах, сделанных местными жителями - первые дни весенней распутицы. Впереди идущий трактор буксирует весьма проходимый УАЗик, который своих хозяев в тот день подвел.



С тех пор как безотказный внедорожник потерпел фиаско, местные жители только таким тандемом и ездят. Раньше во время распутицы эти места объезжали полями, но недавно на них вернулись аграрии - объезды забрали под сельхознужды. Трактор стал единственным гарантированным способом попасть в деревню, а тракторист - самым популярным в ней человеком.



И геолог по образованию Александр Жданов тоже явно не случайно стал здесь старостой. Объяснить, почему дорога выглядит так, он может, решить эту ежегодную, продолжающуюся три недели головную боль - пока нет.



«Пожарный расчет сюда не сможет приехать, какими бы они не были внедорожниками, у нас уже горел сарай. Обращаться в скорую помощь вообще бесполезно - никто сюда не поедет», - рассказывает жительница деревни Яньково Полина Каналина.



В Яньково живут всего 50 человек - это источник проблемы: деревня маленькая, а подобных и более крупных населенных пунктов в Дубенском районе более 80. К ним ведут около 220 километров поселковых дорог, и все как всегда упирается в деньги.



По словам главы администрации Дубенского района Кирилла Гузова, «бюджет района дефицитный, и денег реальных физически нет, но мы выход нашли – подписано социальное соглашение с карьерами. По запросам жителей выделяется щебень, от жителей нужно обеспечить его доставку».



Да и стоить доставка будет не так уж и много, несколько десятков тысяч рублей, но собрать даже эти деньги пенсионерам не просто. Кроме того, местные жители не уверены, что щебенка вообще поможет. «Делать надо нормальный профиль дорог, подушку, крупный щебень, мелкий щебень», - говорит староста деревни Александр Жданов.



А это уже совсем другая история - строительство двух километров этой дороги будет стоить столько же, сколько в бюджете района заложено на ремонт всех местных дорог. В общем, ситуация сложная, но решить ее все же надо - продуктового магазина в деревне тоже нет.



Нечто среднее между болотом и грязевым селем в деревне Яньково Дубенского района называют дорогой и пытаются по всему этому ездить. Примерно так, по словам местных жителей, она выглядит минимум две-три недели в году, и это еще неплохое ее состояние.Плохое - это вот так. На кадрах, сделанных местными жителями - первые дни весенней распутицы. Впереди идущий трактор буксирует весьма проходимый УАЗик, который своих хозяев в тот день подвел.С тех пор как безотказный внедорожник потерпел фиаско, местные жители только таким тандемом и ездят. Раньше во время распутицы эти места объезжали полями, но недавно на них вернулись аграрии - объезды забрали под сельхознужды. Трактор стал единственным гарантированным способом попасть в деревню, а тракторист - самым популярным в ней человеком.И геолог по образованию Александр Жданов тоже явно не случайно стал здесь старостой. Объяснить, почему дорога выглядит так, он может, решить эту ежегодную, продолжающуюся три недели головную боль - пока нет.«Пожарный расчет сюда не сможет приехать, какими бы они не были внедорожниками, у нас уже горел сарай. Обращаться в скорую помощь вообще бесполезно - никто сюда не поедет», - рассказывает жительница деревни Яньково Полина Каналина.В Яньково живут всего 50 человек - это источник проблемы: деревня маленькая, а подобных и более крупных населенных пунктов в Дубенском районе более 80. К ним ведут около 220 километров поселковых дорог, и все как всегда упирается в деньги.По словам главы администрации Дубенского района Кирилла Гузова, «бюджет района дефицитный, и денег реальных физически нет, но мы выход нашли – подписано социальное соглашение с карьерами. По запросам жителей выделяется щебень, от жителей нужно обеспечить его доставку».Да и стоить доставка будет не так уж и много, несколько десятков тысяч рублей, но собрать даже эти деньги пенсионерам не просто. Кроме того, местные жители не уверены, что щебенка вообще поможет. «Делать надо нормальный профиль дорог, подушку, крупный щебень, мелкий щебень», - говорит староста деревни Александр Жданов.А это уже совсем другая история - строительство двух километров этой дороги будет стоить столько же, сколько в бюджете района заложено на ремонт всех местных дорог. В общем, ситуация сложная, но решить ее все же надо - продуктового магазина в деревне тоже нет.





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