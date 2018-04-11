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11.04.2018 10:57 В Туле управляющая компания попыталась починить вентканал за счёт жителей Алина Фурсенко





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Советник генерального директора по связям с общественности и СМИ АО «Тулагоргаз» Галина Кузина сообщила, что «подключение газового оборудования будет возможно после того, как будет восстановлен оголовок дымохода, и в наш адрес УК отправит письмо об исправности дымоходов и вентканалов».



Только вот УК за ремонт браться отказалась, сославшись на серьезность проблемы и ее внезапность. Дескать, на момент проверки в прошлом квартале оголовки дымохода были в норме, а после зимы неожиданно оказалось, что текущему ремонту уже не справиться – слишком сильные повреждения.



«Если бы можно было чуть поштукатурить, то мы бы сделали без вопросов в рамках содержания. После того, как было дано заключение, что дымовентканал треснул и есть угроза его разрушения, нет тяги, то они оценили это как работы капитального характера», - поясняет главный инженер МУП «Ремжилхоз» Геннадий Анисимов.



Да вот загвоздка: капремонт в доме проведен недавно, в 2015-м. И вентканалы он обошел стороной. А потому в УК быстро предложили решение – переложить финансовую ответственность на жильцов, половина из которых в старенькой двухэтажке - пенсионеры. И даже составили смету на 22 тысячи рублей. Впрочем, оказалось, что мнение Госжилинспекции серьезно расходится с мнением управляющей компании, и к концу дня вопрос оказался решен.



По словам начальника Госжилинспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «с управляющей компанией была проведена работа, достигнута договоренность, и до конца этой недели вентканалы будут восстановлены силами управляющей компании. Никакой дополнительной платы с собственников взиматься не будет».



Дымохода, кстати, в доме два. И трещины на втором, по словам жителей, разрастаются, стремясь к симметрии. Но, может, теперь, когда ответственность за разрушенный оголовок на плечи жителей переложить не удалось, на нем текущий ремонт будет сделан вовремя. Пока не потребовался капитальный.



И долгов нет, и колонка исправна, а вот труба подачи голубого топлива безапелляционно отрезана газовиками из соображений безопасности. Звон капелей этой весной тут заглушили удары посерьезнее. Из под свежей штукатурки на оголовках вентканалов начали стремительно выпадать старые кирпичи.Советник генерального директора по связям с общественности и СМИ АО «Тулагоргаз» Галина Кузина сообщила, что «подключение газового оборудования будет возможно после того, как будет восстановлен оголовок дымохода, и в наш адрес УК отправит письмо об исправности дымоходов и вентканалов».Только вот УК за ремонт браться отказалась, сославшись на серьезность проблемы и ее внезапность. Дескать, на момент проверки в прошлом квартале оголовки дымохода были в норме, а после зимы неожиданно оказалось, что текущему ремонту уже не справиться – слишком сильные повреждения.«Если бы можно было чуть поштукатурить, то мы бы сделали без вопросов в рамках содержания. После того, как было дано заключение, что дымовентканал треснул и есть угроза его разрушения, нет тяги, то они оценили это как работы капитального характера», - поясняет главный инженер МУП «Ремжилхоз» Геннадий Анисимов.Да вот загвоздка: капремонт в доме проведен недавно, в 2015-м. И вентканалы он обошел стороной. А потому в УК быстро предложили решение – переложить финансовую ответственность на жильцов, половина из которых в старенькой двухэтажке - пенсионеры. И даже составили смету на 22 тысячи рублей. Впрочем, оказалось, что мнение Госжилинспекции серьезно расходится с мнением управляющей компании, и к концу дня вопрос оказался решен.По словам начальника Госжилинспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «с управляющей компанией была проведена работа, достигнута договоренность, и до конца этой недели вентканалы будут восстановлены силами управляющей компании. Никакой дополнительной платы с собственников взиматься не будет».Дымохода, кстати, в доме два. И трещины на втором, по словам жителей, разрастаются, стремясь к симметрии. Но, может, теперь, когда ответственность за разрушенный оголовок на плечи жителей переложить не удалось, на нем текущий ремонт будет сделан вовремя. Пока не потребовался капитальный.





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