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НОВОСТИ | Общество



11.04.2018 10:35 Тротуары в Туле тоже не выдержали зимы
София Гафарова

Тротуары в Туле тоже не выдержали зимы

| фото |
Только дождешься весны, чтобы покрасоваться на любимых каблуках, как в прямом смысле столкнешься с кучей камней преткновения. Тротуарная плитка и так не жалует женские туфельки, а тут настоящая полоса препятствий. Детские классики в помощь?!

И все это на самой центральной улице Тулы – Советской. Будто с той эпохи и не ремонтировались тротуары. Мы прошлись по пешеходным дорожкам в районе пересечения Советской с Пирогова и Оборонной. Здесь тротуарная плитка превратилась в череду ухабов и неровностей. Швы разошлись, ямы сменяются холмами, ходить по ней не только неудобно, но и опасно.

Из-за сильных разрушений после зимы тротуар на улице Советской сегодня оказался единственным, по которому не заключен контракт по ремонту.

Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрей Нагайцев, «мы переделываем сметную документацию, ориентировочно 14 тысяч квадратных метров, стоимость 20 миллионов. Размещение в мае. За три летних месяца должны будем привести в нормативное состояние тротуары по улице Советской».

Как уверили, в отличие от прежних работ, теперь ремонт тротуара будет гарантийным. То есть при любых дефектах в течение четырёх лет подрядчик будет обязан их устранить. Но кто ответственен за содержание пешеходных дорожек? По словам Нагайцева, «тротуар по Советской стоит в реестре имущества города Тулы, поэтому это ответственность города, но в поддержании нормативного состояния заинтересованы субъекты малого бизнеса и хозяйствующие субъекты».

Пять метров от стены – ответственная территория предпринимателей для ухода за тротуаром. Что касается ремонта остальных пешеходных дорожек в городе, то перечень уже определен в пятилетней программе «Большая Тула». В этом году приведут в порядок как минимум 20 тротуаров на 50 миллионов рублей.
А те участки, которые не попали в список? Управление транспорта и дорожного хозяйства проводит мониторинг этих проблемных участков тротуаров, и по каждому из них будут приняты меры в строительный сезон. То есть либо проведен ремонт, либо восстановлено покрытие, где частично не хватает плитки.
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