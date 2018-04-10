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10.04.2018 19:29 Сотрудники ПФР предупреждают туляков об уловках конкурентов Вести-Тула





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Об этом предупреждают сотрудники Пенсионного фонда России по Тульской области. Именно они к таким звонкам и визитам не имеют никакого отношения. Во-первых, визит специалиста ПФР осуществляется, например, к людям старше 80 лет и инвалидам лишь по заявлениям самих граждан. Во вторых, разъяснения при каких-либо ситуациях или при изменениях приходят клиентам по почте или на сайте в личный кабинет.



Как считают в тульском отделении ПФР, звонки и визиты на дом к пенсионерам, возможно, осуществляют представители негосударственных пенсионных фондов.



Обращаем внимание получателей социальных пособий! Если к вам приходят на дом или звонят люди, представляющиеся сотрудниками пенсионного фонда, не спешите общаться с ними, а уж тем более разглашать конфиденциальную информацию: номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, состояние индивидуального лицевого счёта, сумму пенсионных накоплений и т.д.Об этом предупреждают сотрудники Пенсионного фонда России по Тульской области. Именно они к таким звонкам и визитам не имеют никакого отношения. Во-первых, визит специалиста ПФР осуществляется, например, к людям старше 80 лет и инвалидам лишь по заявлениям самих граждан. Во вторых, разъяснения при каких-либо ситуациях или при изменениях приходят клиентам по почте или на сайте в личный кабинет.Как считают в тульском отделении ПФР, звонки и визиты на дом к пенсионерам, возможно, осуществляют представители негосударственных пенсионных фондов.

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