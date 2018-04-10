НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 19:09 Тульский театр кукол приглашает взрослых на спектакль без кукол Вести-Тула





| фото |



Спектакль наполнен помимо целого фейерверка гротескных актёрских работ музыкой и хореографией. «Мне кажется, это доступно и молодым, и пожилым, и маленьким, и большим – каждый найдёт для себя своё смешное». – уверен артист-кукловод Ренат Кандаев.



Театр кукол приглашает на премьеру, причем, не детей, а их родителей! Да и кукол на сцене не будет. Однако артисты обещают феерию эмоций и часовую зарядку отличным настроением. Уморительная комедия «Этот безумный, безумный, безумный день», имевшая неоднократное кинематографическое воплощение, с успехом перенесена на театральную сцену главным режиссером Тульского театра кукол Владимиром Глазковым.Спектакль наполнен помимо целого фейерверка гротескных актёрских работ музыкой и хореографией. «Мне кажется, это доступно и молодым, и пожилым, и маленьким, и большим – каждый найдёт для себя своё смешное». – уверен артист-кукловод Ренат Кандаев.





Читать @gtrktula

















