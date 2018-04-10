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10.04.2018 18:56 Паводок в Тульской области дал задний ход Вести-Тула





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В настоящее время в данном населенном пункте полностью возобновлено прямое транспортное сообщение. И уже накануне вечером полностью сошла вода с 32 приусадебных участков в населённом пункте Дедилово Киреевского района.



Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о возобновлении транспортного сообщения на низководном мосту в населенном пункте Устье Кимовского района в результате падения уровня воды в реке Сухая Табола.В настоящее время в данном населенном пункте полностью возобновлено прямое транспортное сообщение. И уже накануне вечером полностью сошла вода с 32 приусадебных участков в населённом пункте Дедилово Киреевского района.

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