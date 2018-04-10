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НОВОСТИ | Общество



10.04.2018 18:47 Глава Щёкинского района получил от губернатора нелестную оценку работы
Вести-Тула

Глава Щёкинского района получил от губернатора нелестную оценку работы

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Время собирать камни. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин начинает новый формат встреч с руководителями районов по итогам рабочих поездок в муниципалитеты. Глава региона намерен узнать, выполнены ли его поручения, которые последовали после жалоб жителей.

Первым отчитался глава Щёкинского района Олег Федосов и получил нелестную оценку своей работы. Еще в начале года щёкинцы просили решить проблему с ремонтом детской школы искусств, ждали весны в надежде избавиться от огромной лужи, которая вот уже 30 лет появляется в межсезонье перед этой школой, пытаются найти выход из транспортной проблемы на трех щекинских маршрутах.
Вопиющим случаем стала ситуация в деревне Сорочинка. Её жители пожаловались, что в их домах в течение трех недель отсутствует вода.

«Если некоторых вещей вы не понимаете, то есть профильные министерства и ведомства, председатель правительства, мне можно позвонить и сказать, что возникает социально опасная ситуация и нужны средства из резервного фонда или других источников. Не нужно ждать, пока народ будет выходить на улицы, забрасывать губернатора обращениями, жалобами», - сказал Алексей Дюмин.
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