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НОВОСТИ | Общество



10.04.2018 17:53 В зооуголке Центрального парка закипели страсти
Татьяна Голубова

В зооуголке Центрального парка закипели страсти

| фото |
В период пробуждения здесь у всех масса новых забот. Меняется образ жизни, обличие. Основное место обитания теперь не в утепленных вольерах, а под открытым небом и припекающим солнышком. Времена пассивной, размеренной жизни прошли, страсти кипят.

Зоотехник ГУ «Тульские парки» Арсений Помаскин рассказал, что «уже в феврале павлины одеваются в брачное оперение, отросли длинные хвосты. Их прежней мирной жизни пришёл конец. Самцы начинают ссориться, стараются стукнуть друг друга через решетку, ухаживают за самками».

Настоящие любимчики большинства посетителей зооуголка – европейские косули - уже с окрепшими рогами меняют серую, зимнюю шубу на летнюю ярко-рыжую, чтобы к майским праздникам успеть предстать перед объективами камер посетителей во всей красе.

Настоящими вестниками теплой весны считаются также страусы. Если зимой их тяжело вытащить из дома, то весной они с удовольствием греются на прогретом песочке и устраивают настоящие пляски.

Впрочем, жизнь здесь кипит не только внутри вольеров, но и снаружи. Преображение идет полным ходом: генеральная уборка, чистка, перестановка, дезинфекция. Ведь с каждым днем поток туляков, желающих познакомиться с пушистыми и пернатыми, становится все больше.
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