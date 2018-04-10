НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 17:53 В зооуголке Центрального парка закипели страсти Татьяна Голубова





| фото |



Зоотехник ГУ «Тульские парки» Арсений Помаскин рассказал, что «уже в феврале павлины одеваются в брачное оперение, отросли длинные хвосты. Их прежней мирной жизни пришёл конец. Самцы начинают ссориться, стараются стукнуть друг друга через решетку, ухаживают за самками».



Настоящие любимчики большинства посетителей зооуголка – европейские косули - уже с окрепшими рогами меняют серую, зимнюю шубу на летнюю ярко-рыжую, чтобы к майским праздникам успеть предстать перед объективами камер посетителей во всей красе.



Настоящими вестниками теплой весны считаются также страусы. Если зимой их тяжело вытащить из дома, то весной они с удовольствием греются на прогретом песочке и устраивают настоящие пляски.



Впрочем, жизнь здесь кипит не только внутри вольеров, но и снаружи. Преображение идет полным ходом: генеральная уборка, чистка, перестановка, дезинфекция. Ведь с каждым днем поток туляков, желающих познакомиться с пушистыми и пернатыми, становится все больше.



В период пробуждения здесь у всех масса новых забот. Меняется образ жизни, обличие. Основное место обитания теперь не в утепленных вольерах, а под открытым небом и припекающим солнышком. Времена пассивной, размеренной жизни прошли, страсти кипят.Зоотехник ГУ «Тульские парки» Арсений Помаскин рассказал, что «уже в феврале павлины одеваются в брачное оперение, отросли длинные хвосты. Их прежней мирной жизни пришёл конец. Самцы начинают ссориться, стараются стукнуть друг друга через решетку, ухаживают за самками».Настоящие любимчики большинства посетителей зооуголка – европейские косули - уже с окрепшими рогами меняют серую, зимнюю шубу на летнюю ярко-рыжую, чтобы к майским праздникам успеть предстать перед объективами камер посетителей во всей красе.Настоящими вестниками теплой весны считаются также страусы. Если зимой их тяжело вытащить из дома, то весной они с удовольствием греются на прогретом песочке и устраивают настоящие пляски.Впрочем, жизнь здесь кипит не только внутри вольеров, но и снаружи. Преображение идет полным ходом: генеральная уборка, чистка, перестановка, дезинфекция. Ведь с каждым днем поток туляков, желающих познакомиться с пушистыми и пернатыми, становится все больше.





Читать @gtrktula

















