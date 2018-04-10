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НОВОСТИ | Экономика



10.04.2018 17:19 На киреевском заводе уже девятый руководитель пытается исправить ситуацию
Вести-Тула

Прокурор Тульской области Александр Козлов рассказал о ситуации на Киреевском заводе легких металлоконструкций

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Более трёх тысяч исков о взыскании задолженности по зарплате ушло в суды Тульской области за 2017 год и начало текущего. Общая сумма исков - 130 миллионов рублей. Возбуждено четыре уголовных дела. Об этом сегодня рассказал прокурор Тульской области на координационном совещании силовиков.

Отдельно Александр Козлов остановился на Киреевском заводе легких металлоконструкций. Руководство погасило долг перед работниками в 7 миллионов рублей, осталось выплатить ещё 26.

По словам Александра Козлова, «там сложная экономическая ситуация. Там закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора, ущерб более 400 миллионов, но за этим ещё стоят налоговые недоплаты на сумму почти 500 миллионов рублей. За полтора года там уже девятый руководитель, который пытается исправить ситуацию».
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