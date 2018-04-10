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10.04.2018 16:55 Губернатор пообещал поддержку тульским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» Вести-Тула





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На сегодняшней встрече губернатора региона Алексея Дюмина молодым и талантливым управленцам предложили некоторые векторы их дальнейшего развития, в том числе порекомендовали поучаствовать в выборах в Тульскую областную Думу и не только.



Заместитель председателя Правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что «экспертный опыт и готовность участвовать в общественной работе продемонстрировали все наши полуфиналисты».



«Критиков, экспертов, диванных критиков у нас на жизненном пути достаточно. В любом случае мы будем в ручном режиме оказывать вам поддержку, но в большей степени всё зависит от вас», - сказал губернатор Алексей Дюмин.



Всероссийский конкурс «Лидеры России» стал счастливым билетом для семерых туляков, которые прошли в полуфинал, попали в три тысячи лучших управленцев страны из двухсот тысяч претендентов. Последний этап ими остался не покорён, однако их заметили в Тульском правительстве.На сегодняшней встрече губернатора региона Алексея Дюмина молодым и талантливым управленцам предложили некоторые векторы их дальнейшего развития, в том числе порекомендовали поучаствовать в выборах в Тульскую областную Думу и не только.Заместитель председателя Правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что «экспертный опыт и готовность участвовать в общественной работе продемонстрировали все наши полуфиналисты».«Критиков, экспертов, диванных критиков у нас на жизненном пути достаточно. В любом случае мы будем в ручном режиме оказывать вам поддержку, но в большей степени всё зависит от вас», - сказал губернатор Алексей Дюмин.





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