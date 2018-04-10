НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 16:37 Роспотребнадзор нашёл причину мутности питьевой воды в южной части Тулы Вести-Тула





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За выявленные нарушения санитарного законодательства в части несвоевременного информирования Управления о возникновении аварийной ситуации и временном ухудшении качества подаваемой воды по органолептическим показателям (мутности) в отношении «Тулагорводоканала» возбуждено дело об административном правонарушении.



Региональным Управлением Роспотребнадзора проведено расследование по информации, опубликованной на сайте одного из тульских СМИ об ухудшении качества питьевой воды в посёлке Косая Гора, на Калужском шоссе, улицах Рязанская и Маргелова.За выявленные нарушения санитарного законодательства в части несвоевременного информирования Управления о возникновении аварийной ситуации и временном ухудшении качества подаваемой воды по органолептическим показателям (мутности) в отношении «Тулагорводоканала» возбуждено дело об административном правонарушении.

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