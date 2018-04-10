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10.04.2018 15:51 Из-за чего произошёл провал грунта в Пролетарском округе?
Вести-Тула

В Туле на улице Майской провалился грунт

| фото |
Провал грунта диаметром шесть с половиной метров и глубиной полтора метра был обнаружен накануне в Туле на улице Майской в районе дома №3 около детской площадки. По сообщению пресс-службы городской администрации, этот аварийный участок, сразу же оградили. Сегодня с утра начались работы по устранению провала.

На место приехали представители всех сетевых коммунальных организаций. После проведения осмотра данного участка специалисты предположили, что в результате обильного таяния снега произошло смещение железобетонной трубы, и вода из ливневой канализации вышла наружу.

Как сообщил начальник Главного управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков, «в 22 часа 9 апреля были приняты все меры, чтобы воду направить в железобетонную трубу диаметром 1 метр 20 сантиметров. Мы исключили попадание воды на территории домов и в подвалы. Работы ведут Сервисный центр и Водоканал. Думаю, что завершатся они не раньше 23 часов сегодняшнего дня».
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