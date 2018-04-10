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10.04.2018 15:25 Железнодорожники разработали график ремонта, который не создаст неудобств пассажирам Вести-Тула





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Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок перед началом летнего сезона. При этом железнодорожники разработали график технологических «окон», при которых в полном объеме будут курсировать летние пассажирские поезда и поезда для перевозки болельщиков Чемпионата мира по футболу.



На Московской железной дороге началась масштабная ремонтная кампания. Она продлится с апреля по октябрь включительно. Железнодорожники отремонтируют 457 километров пути, что превышает объемы прошлогодней кампании на 32%, и заменят 276 стрелочных переводов.Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности и надежности перевозок перед началом летнего сезона. При этом железнодорожники разработали график технологических «окон», при которых в полном объеме будут курсировать летние пассажирские поезда и поезда для перевозки болельщиков Чемпионата мира по футболу.

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