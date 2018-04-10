НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 17:57 «Ростелеком» обеспечил для тульских суворовцев сеанс видеосвязи с МКС Вести-Тула





| фото |



Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря развитой инфраструктуре и высокой компетенции специалистов, «Ростелеком» может реализовать не только крупные государственные проекты, но и небольшие, как сегодня, социально-значимые региональные мероприятия. Прямое общение суворовцев с экипажем космической станции – важный аспект патриотического воспитания молодежи. Мы гордимся, что наш технический потенциал способствует открытому общению и развитию информационного пространства не только на Земле, но и в космосе».



Кроме телемоста с орбитальной станцией, тульские суворовцы поздравили с праздником прославленных летчиков-космонавтов Владимира Джанибекова и Сергея Залётина, прибывших с почетным визитом в Суворовское училище. Гости посетили музей истории и учебные классы, ознакомились с выставочной экспозицией ко Дню космонавтики, пообщались с ребятами и их наставниками.



Сеть VPN от «Ростелекома» (виртуальная частная сеть, Virtual Private Network) обеспечивает безопасный обмен данными, а высокое качество соединения гарантирует эффективную работу современных информационных сервисов. Технология VPN позволяет организовать защищенную сеть между объектами независимо от их территориального расположения. Каналы, созданные на основе мультисервисной сети «Ростелекома», обеспечивают высокий уровень безопасности.



Услуга «Видеоконференция» позволяет устанавливать видеосвязь с высоким качеством изображения и звука между любым количеством удаленных собеседников. За счет использования бесперебойного оборудования ВКС и высокоскоростных каналов передачи данных, качество услуги остается неизменным вне зависимости от расстояния, разделяющего участников видеоконференции, времени суток и загруженности серверов.



Подробности об услугах компании можно узнать на сайте RT.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-301-22-71.



9 апреля 2018 года, в преддверии Дня Космонавтики, в Тульском Суворовском военном училище Минобороны РФ состоялся сеанс видеоконференцсвязи с международной космической станцией (МКС). «Ростелеком» выступил техническим исполнителем мероприятия: специалисты компании организовали стабильный VPN-канал связи до Центра Управления Полетами и выполнили настройку оборудования. Курсанты в режиме реального времени пообщались с членами международного экипажа, находящимися на орбите - российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Благодаря развитой инфраструктуре и высокой компетенции специалистов, «Ростелеком» может реализовать не только крупные государственные проекты, но и небольшие, как сегодня, социально-значимые региональные мероприятия. Прямое общение суворовцев с экипажем космической станции – важный аспект патриотического воспитания молодежи. Мы гордимся, что наш технический потенциал способствует открытому общению и развитию информационного пространства не только на Земле, но и в космосе».Кроме телемоста с орбитальной станцией, тульские суворовцы поздравили с праздником прославленных летчиков-космонавтов Владимира Джанибекова и Сергея Залётина, прибывших с почетным визитом в Суворовское училище. Гости посетили музей истории и учебные классы, ознакомились с выставочной экспозицией ко Дню космонавтики, пообщались с ребятами и их наставниками.Сеть VPN от «Ростелекома» (виртуальная частная сеть, Virtual Private Network) обеспечивает безопасный обмен данными, а высокое качество соединения гарантирует эффективную работу современных информационных сервисов. Технология VPN позволяет организовать защищенную сеть между объектами независимо от их территориального расположения. Каналы, созданные на основе мультисервисной сети «Ростелекома», обеспечивают высокий уровень безопасности.Услуга «Видеоконференция» позволяет устанавливать видеосвязь с высоким качеством изображения и звука между любым количеством удаленных собеседников. За счет использования бесперебойного оборудования ВКС и высокоскоростных каналов передачи данных, качество услуги остается неизменным вне зависимости от расстояния, разделяющего участников видеоконференции, времени суток и загруженности серверов.Подробности об услугах компании можно узнать на сайте RT.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-301-22-71.

Читать @gtrktula

















