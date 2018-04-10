НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 14:34 Ведеопрезентации Тульской области стали лучшими на фестивале «Диво России» "Вести-Тула"





| фото |



В этом году в конкурсной программе участвовали почти 250 работ. Туляки стали победителями в номинациях: «Презентация территорий» (проекты «Тула – мастерская России» и «Духовно-патриотические традиции тульской земли»), «Туристские маршруты и экскурсии» (проект «Русские усадьбы»), «Событийные мероприятия» (проект «Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»), «Природные объекты» (проект «Река Осетр»).



Две наши видеопрезентации («Тула - мастерская России» и «Река Осетр»), занявшие первые места, представят Центральный федеральный округ на Всероссийском финале в конце мая этого года в Москве.





Тульская область стала лучшей по Центральному и Северо-Западному федеральным округам на пятом фестивале-конкурсе туристических видеопрезентаций «Диво России».В этом году в конкурсной программе участвовали почти 250 работ. Туляки стали победителями в номинациях: «Презентация территорий» (проекты «Тула – мастерская России» и «Духовно-патриотические традиции тульской земли»), «Туристские маршруты и экскурсии» (проект «Русские усадьбы»), «Событийные мероприятия» (проект «Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»), «Природные объекты» (проект «Река Осетр»).Две наши видеопрезентации («Тула - мастерская России» и «Река Осетр»), занявшие первые места, представят Центральный федеральный округ на Всероссийском финале в конце мая этого года в Москве.

Читать @gtrktula

















