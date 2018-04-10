НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 14:20 В Туле активизируются дорожные работы "Вести-Тула"





| фото |



По федеральному проекту предстоит отремонтировать 14 объектов общей площадью 316 тысяч квадратных метрогв и стоимостью 351 млн. руб. В рамках муниципальной программы предусмотрен ремонт 35 автомобильных дорог площадью 97 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 92 млн. руб.





Ремонт автомобильных дорог в Большой Туле будет осуществляться в этом году по двум программам: «Безопасные и качественные дороги» - министерства транспорта России и «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» - муниципального образования город Тула.По федеральному проекту предстоит отремонтировать 14 объектов общей площадью 316 тысяч квадратных метрогв и стоимостью 351 млн. руб. В рамках муниципальной программы предусмотрен ремонт 35 автомобильных дорог площадью 97 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 92 млн. руб.

Читать @gtrktula

















