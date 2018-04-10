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10.04.2018 14:12 На тульских дорогах вновь гибнут пешеходы "Вести-Тула"





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В этот же день на 248-ом километре автодороги М-4 «Дон» под колёсами «KIA Sorento» погиб мужчина. Он переходил дорогу в неположенном месте.





Накануне на 16-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск», неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на мужчину-пешехода, который находился на проезжей части дороги. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.В этот же день на 248-ом километре автодороги М-4 «Дон» под колёсами «KIA Sorento» погиб мужчина. Он переходил дорогу в неположенном месте.

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