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10.04.2018 13:09 Тульские дороги закрыли на традиционную весеннюю «просушку» София Гафарова





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«На каждый автомобиль штраф индивидуальный, в зависимости от ущерба. Сегодня, например, были выписаны штрафы в размере и на 8, и на 15 тысяч рублей. Все зависит от пройденного расстояния», - рассказывает инженер отдела по надзору сохранности автодорог «Тулаупрадор» Никита Гришин.



Из шести проверенных машин – пять ехали по региональной дороге с перегрузом. Правила касаются как загруженных машин, так и пустых. Всего по области курсируют пять пунктов весового контроля. И как уверяют специалисты, все же в течение сроков так называемой весенней просушки сознательных водителей становится всё больше.



Дорога Тула-Новомосковск. В этом году здесь ограничение для большегорузов отменили. По той причине, что построена она по современным технологиям и соответствует всем необходимым нормам. Проще говоря, дорожное полотно выдержит все транспортные нагрузки.



2018 год для весенних ограничений стал знаковым, так как они не вводятся на федеральных трассах. Из них только 20 процентов находятся в ненормативном состоянии. Львиная часть региональных дорог построена лет 30-40 назад, и бюджет идет на поддержание их состояния. «Со следующего года планируется делать капитальные вложения. – Говорит заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов. – То есть, мы приступим к капитальному ремонту и реконструкции основных магистралей региона. После этого весенние ограничения будут носить более щадящий характер».



«Ограничения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, дорожно-строительной техники и ряда других. Всем остальным тяжеловозам, чтобы проехать с превышающей нормы нагрузкой, можно оплатить сбор в зависимости от веса авто и пути следования и получить спецпропуск.

Не больше четырех тонн на каждую ось большегруза. В течение месяца, включая 8 мая. Такую допустимую нагрузку и срок ввел наш регион в период весеннего ограничения на дорогах регионального и межмуниципального значения для грузовых транспортных средств. Меры традиционные и необходимые для сохранности трасс. Потому что с таянием снего почва переувлажняется и дороги наиболее подвержены разрушению. Контроль ведут выездные пункты весового контроля совместно с ГИБДД .«На каждый автомобиль штраф индивидуальный, в зависимости от ущерба. Сегодня, например, были выписаны штрафы в размере и на 8, и на 15 тысяч рублей. Все зависит от пройденного расстояния», - рассказывает инженер отдела по надзору сохранности автодорог «Тулаупрадор» Никита Гришин.Из шести проверенных машин – пять ехали по региональной дороге с перегрузом. Правила касаются как загруженных машин, так и пустых. Всего по области курсируют пять пунктов весового контроля. И как уверяют специалисты, все же в течение сроков так называемой весенней просушки сознательных водителей становится всё больше.Дорога Тула-Новомосковск. В этом году здесь ограничение для большегорузов отменили. По той причине, что построена она по современным технологиям и соответствует всем необходимым нормам. Проще говоря, дорожное полотно выдержит все транспортные нагрузки.2018 год для весенних ограничений стал знаковым, так как они не вводятся на федеральных трассах. Из них только 20 процентов находятся в ненормативном состоянии. Львиная часть региональных дорог построена лет 30-40 назад, и бюджет идет на поддержание их состояния. «Со следующего года планируется делать капитальные вложения. – Говорит заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов. – То есть, мы приступим к капитальному ремонту и реконструкции основных магистралей региона. После этого весенние ограничения будут носить более щадящий характер».«Ограничения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, дорожно-строительной техники и ряда других. Всем остальным тяжеловозам, чтобы проехать с превышающей нормы нагрузкой, можно оплатить сбор в зависимости от веса авто и пути следования и получить спецпропуск.











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