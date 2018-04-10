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10.04.2018 12:26 В Новомосковске простились с архимандритом Лавром Виталий Моторин





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Отец Лавр был безмерно уважаем среди духовенства, ведь именно он зародил в Новомосковске церковную жизнь. Основанный в тридцатые годы двадцатого века, Новомосковск планировался как классический советский город, наличие церквей в котором не предполагалось. Первый храм был построен только в 1990. Произошло это именно по инициативе отца Лавра.



Его архимандрит перестроил из старого советского кафе. Отца Лавра это, как говорят, ничуть не смущало. Напротив в том что обитель человеческой праздности уступит место храму он видел особый символизм. «Если будет хороший священник, то к нему придет народ. Все равно, где он будет сидеть: под лопухом, под деревом, в золотом храме или в бывшем здании кафе», - говорил архимандрит Лавр в одном из интервью.



В 2015 году он поднялся к небесам на воздушном шаре, чтобы освятить весь Новомосковск. За свою жизнь отец Лавр был удостоен многих наград, последнюю из них так и не успел получить. Храмов на тульской земле отец Лавр восстановил, перестроил или построил с нуля добрый десяток. Основал и тот, у стен которого и был погребен, и весь монастырский комплекс. Все это отныне будет памятником великому священнику, которого в городе называли просто батюшка Лавр.



Море людей, море цветов, море скорби и звучащий над всем этим пасхальный тропарь. Эту праздничную молитву во время панихиды можно услышать, только если отпевание происходит в канун Пасхи. Земной путь отца Лавра, закончился за день до нее. Его не стало в великую субботу, выпавшую в этом году на праздник Благовещения. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий лично служил литургию.Отец Лавр был безмерно уважаем среди духовенства, ведь именно он зародил в Новомосковске церковную жизнь. Основанный в тридцатые годы двадцатого века, Новомосковск планировался как классический советский город, наличие церквей в котором не предполагалось. Первый храм был построен только в 1990. Произошло это именно по инициативе отца Лавра.Его архимандрит перестроил из старого советского кафе. Отца Лавра это, как говорят, ничуть не смущало. Напротив в том что обитель человеческой праздности уступит место храму он видел особый символизм. «Если будет хороший священник, то к нему придет народ. Все равно, где он будет сидеть: под лопухом, под деревом, в золотом храме или в бывшем здании кафе», - говорил архимандрит Лавр в одном из интервью.В 2015 году он поднялся к небесам на воздушном шаре, чтобы освятить весь Новомосковск. За свою жизнь отец Лавр был удостоен многих наград, последнюю из них так и не успел получить. Храмов на тульской земле отец Лавр восстановил, перестроил или построил с нуля добрый десяток. Основал и тот, у стен которого и был погребен, и весь монастырский комплекс. Все это отныне будет памятником великому священнику, которого в городе называли просто батюшка Лавр.











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