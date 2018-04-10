НОВОСТИ | Общество







10.04.2018 11:59 Почти во всех торговых центрах региона выявлены нарушения "Вести-Тула"





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Представители последнего утверждают, что нарушения устранены. «Замечания, которые были выданы в ходе проверки систем противопожарной безопасности ТРЦ «Макси» мы устранили в течение недели. В частности, отремонтировали противопожарную штору между кинотеатром и торговой галереей, выполнили и другие работы, проверили - сейчас всё исправно. Об устранении замечаний мы сообщили в прокуратуру», - говорит руководитель отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина.



По торговому центру «Западный» в Богородицке возбуждено уголовное дело. Проверка торговых центров по поручению генеральной прокуратуры будет идти до 16 апреля. Также по поручению губернатора взялись за социальные объекты - школы и спортивные залы.



Как рассказал Александр Козлов «…открыта горячая линия, на которую поступило более 30 обращений граждан. По каждому обращению приняты меры. На сегодня внесено 182 представления, возбуждено 146 административных производств. В суды 10 заявлений и одно постановление направлено на возбуждение уголовного дела».



216 торговых объектов Тульской области проверили сотрудники прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора. И почти везде нашли нарушения. Об этом сегодня доложил областной прокурор Александр Козлов на оперативном совещании в правительстве. Проверку ведут совместно. Суды уже приостановили работу «Киносити» в Гостином дворе Тулы и кинозалов в торгово-развлекательном центре «Макси».Представители последнего утверждают, что нарушения устранены. «Замечания, которые были выданы в ходе проверки систем противопожарной безопасности ТРЦ «Макси» мы устранили в течение недели. В частности, отремонтировали противопожарную штору между кинотеатром и торговой галереей, выполнили и другие работы, проверили - сейчас всё исправно. Об устранении замечаний мы сообщили в прокуратуру», - говорит руководитель отдела общественных связей компании «Макси» Татьяна Шепелина.По торговому центру «Западный» в Богородицке возбуждено уголовное дело. Проверка торговых центров по поручению генеральной прокуратуры будет идти до 16 апреля. Также по поручению губернатора взялись за социальные объекты - школы и спортивные залы.Как рассказал Александр Козлов «…открыта горячая линия, на которую поступило более 30 обращений граждан. По каждому обращению приняты меры. На сегодня внесено 182 представления, возбуждено 146 административных производств. В суды 10 заявлений и одно постановление направлено на возбуждение уголовного дела».









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