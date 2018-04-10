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НОВОСТИ | Общество



10.04.2018 11:36 Сразу 14 деревень в Щекинском районе остались без транспортного сообщения
Полина Ермолаева



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Продукты на тракторе – это инициатива местных фермеров, которые уже не понаслышке знакомы с этой ежегодной бедой в селе Никольском Щекинского района. Мосту через Упу перед населенным пунктом только последние два года удавалось по счастливому раскладу природы избежать затопления. Этот сезон в исключение не стал.

Как рассказал заместитель главы администрации Щекинского района Алексей Рожков, «…в район подтопления направлена спецтехника, организовано дежурство скорой помощи и полиции».

Возле моста дежурят сотрудники МЧС с ПТС – огромным вездеходом, который может за раз перевезти 28 человек, или одну машину, главное, чтобы она обладала достаточно высокой посадкой, для того, чтобы взобраться на средство переправы. Пока это единственная связующая нить между селом и остальной территорией области. За пять дней сотрудникам МЧС удалось переправить через Упу 367 человек и 6 машин. Жители Никольского не остаются отрезанными от мира.

Еще до начала паводковых процессов семь гидропостов тульского гидрометеоцентра по мониторингу окружающей среды были переведены в режим паводка. Дополнительно были развернуты 20 водомерных линеек на территории муниципальных образований, которые подвергаются воздействию паводка. Все это время два раза в день снимались уровни рек по состоянию на текущий момент.

«Ситуация развивается согласно прогнозу. На сегодняшний день на территории региона подтопленных домовладений нет. В Киреевском районе было подтопление приусадебных участков. В настоящее время река отступает», - говорит заместитель начальника главного управления МЧС России по Тульской области по антикризисному управлению Алексей Гордеев.

На малых реках вода уже пошла на спад. За Упой продолжают наблюдать, но говорят, что сегодня уровень воды на Никольском мосту уменьшился на 10 сантиметров. А вот самая крупная река области Ока еще продолжает набирать в себя талые снега.

















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