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10.04.2018 11:14 Паводок изменил привычный уклад жизни в Туле Надежда Долгих





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В общем-то это не стало сюрпризом ни для горожан, ни для служб города. Упа выходит из берегов каждый год. Набережная Дрейера под Зареченского мостом закрыта для автомобилистов уже четвёртый день. В зоне подтопления находятся улицы Нижняя Упская и Криволученская. Здесь расположены приусадебные участки десятков жителей. Поэтому городские спасатели при помощи плавсредств регулярно осматривают эти территории. Местные жители признаются: вода, бывало, поднималась и выше.



В тульской администрации сообщают, что специалисты поисково-спасательной службы каждые два часа отслеживают ситуацию. Замеры уровня воды проводятся на Упе, Воронке и Тулице. По прогнозам именно на 9-10 апреля придётся пик паводка в Туле. Пока же ситуация находится на личном контроле главы администрации города Евгения Авилова.



Река Упа, протекающая через самый центр Тулы, продолжает выходить из берегов. На набережной гуляют дети, но попасть на площадку они не могут, так как она затоплена. Затоплены и лавочки. Уровень воды с 4 по 9 апреля поднялся с 80 см практически до 5 метров.В общем-то это не стало сюрпризом ни для горожан, ни для служб города. Упа выходит из берегов каждый год. Набережная Дрейера под Зареченского мостом закрыта для автомобилистов уже четвёртый день. В зоне подтопления находятся улицы Нижняя Упская и Криволученская. Здесь расположены приусадебные участки десятков жителей. Поэтому городские спасатели при помощи плавсредств регулярно осматривают эти территории. Местные жители признаются: вода, бывало, поднималась и выше.В тульской администрации сообщают, что специалисты поисково-спасательной службы каждые два часа отслеживают ситуацию. Замеры уровня воды проводятся на Упе, Воронке и Тулице. По прогнозам именно на 9-10 апреля придётся пик паводка в Туле. Пока же ситуация находится на личном контроле главы администрации города Евгения Авилова.













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