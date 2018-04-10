|
|
|
|10.04.2018 11:14 Паводок изменил привычный уклад жизни в Туле
|Надежда Долгих
Река Упа, протекающая через самый центр Тулы, продолжает выходить из берегов. На набережной гуляют дети, но попасть на площадку они не могут, так как она затоплена. Затоплены и лавочки. Уровень воды с 4 по 9 апреля поднялся с 80 см практически до 5 метров.
В общем-то это не стало сюрпризом ни для горожан, ни для служб города. Упа выходит из берегов каждый год. Набережная Дрейера под Зареченского мостом закрыта для автомобилистов уже четвёртый день. В зоне подтопления находятся улицы Нижняя Упская и Криволученская. Здесь расположены приусадебные участки десятков жителей. Поэтому городские спасатели при помощи плавсредств регулярно осматривают эти территории. Местные жители признаются: вода, бывало, поднималась и выше.
В тульской администрации сообщают, что специалисты поисково-спасательной службы каждые два часа отслеживают ситуацию. Замеры уровня воды проводятся на Упе, Воронке и Тулице. По прогнозам именно на 9-10 апреля придётся пик паводка в Туле. Пока же ситуация находится на личном контроле главы администрации города Евгения Авилова.
|
|