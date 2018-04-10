Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



10.04.2018 11:14 Паводок изменил привычный уклад жизни в Туле
Надежда Долгих



| фото |
Река Упа, протекающая через самый центр Тулы, продолжает выходить из берегов. На набережной гуляют дети, но попасть на площадку они не могут, так как она затоплена. Затоплены и лавочки. Уровень воды с 4 по 9 апреля поднялся с 80 см практически до 5 метров.

В общем-то это не стало сюрпризом ни для горожан, ни для служб города. Упа выходит из берегов каждый год. Набережная Дрейера под Зареченского мостом закрыта для автомобилистов уже четвёртый день. В зоне подтопления находятся улицы Нижняя Упская и Криволученская. Здесь расположены приусадебные участки десятков жителей. Поэтому городские спасатели при помощи плавсредств регулярно осматривают эти территории. Местные жители признаются: вода, бывало, поднималась и выше.

В тульской администрации сообщают, что специалисты поисково-спасательной службы каждые два часа отслеживают ситуацию. Замеры уровня воды проводятся на Упе, Воронке и Тулице. По прогнозам именно на 9-10 апреля придётся пик паводка в Туле. Пока же ситуация находится на личном контроле главы администрации города Евгения Авилова.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .