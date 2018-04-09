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09.04.2018 18:42 В Доме Крафта туляки могут увидеть зарисовки трёх художниц "Вести-Тула"





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В Доме Крафта сейчас размещены работы сразу трёх художниц, работающих в технике скетчинга. Герои их зарисовок - пассажиры метро или автобуса, посетители театра или кафе, растения и животные, город и архитектура. Выставка продлится до 27 мая.





В Тульском историко-архитектурном музее открылась выставка «#Проект365. Рисуя каждый день». Он зародился в социальных сетях, его участником мог стать любой желающий, публикуя каждый день в течение года по одной своей зарисовке (скетчу).В Доме Крафта сейчас размещены работы сразу трёх художниц, работающих в технике скетчинга. Герои их зарисовок - пассажиры метро или автобуса, посетители театра или кафе, растения и животные, город и архитектура. Выставка продлится до 27 мая.







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