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09.04.2018 18:32 Более 60 обращений поступило на сервис «Тула без ям» за неделю "Вести-Тула"





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Что касается текущего ремонта дворовых территорий, то заявки по большому количеству ям приходится отклонять. Например, отказывают в ремонте тротуаров или капитальном ремонте дорог. «Считаю, что если асфальтовое покрытие требует капитального ремонта, то нужно делать предписание управляющим компаниям. – Сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, обращаясь к участникам совещания. – УК должны выходить к жителям и совместно этот вопрос решали».





Вопросы ремонта дорог были рассмотрены на традиционном совещании в администрации Тулы. По словам начальника отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Андрея Нагайцева с потеплением и ясной погодой начинается работа по ремонту дорог горячим асфальтом.Что касается текущего ремонта дворовых территорий, то заявки по большому количеству ям приходится отклонять. Например, отказывают в ремонте тротуаров или капитальном ремонте дорог. «Считаю, что если асфальтовое покрытие требует капитального ремонта, то нужно делать предписание управляющим компаниям. – Сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов, обращаясь к участникам совещания. – УК должны выходить к жителям и совместно этот вопрос решали».









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