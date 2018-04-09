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09.04.2018 17:30 Эпидемия гриппа в регионе идёт на спад "Вести-Тула"





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Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе полностью приостановлен образовательный процесс в двух детских садах и частично в пяти группах двух детских дошкольных учреждений. По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить по телефонам 8 (4872) 37−33−25, 8 (4872) 37−07−06.





В Тульской области за прошедшую неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 21%, но почти настолько же выше эпидемического порога. В Туле почти пять тысяч заболевших, что выше порога на 28%.Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе полностью приостановлен образовательный процесс в двух детских садах и частично в пяти группах двух детских дошкольных учреждений. По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить по телефонам 8 (4872) 37−33−25, 8 (4872) 37−07−06.

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