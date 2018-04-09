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НОВОСТИ | Общество



09.04.2018 17:13 Виртуальная АТС от «Ростелекома» за 1 рубль в месяц для тульского бизнеса
Вести-Тула

Виртуальная АТС от «Ростелекома» за 1 рубль в месяц для тульского бизнеса

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«Ростелеком» обновил тарифную линейку сервиса «Виртуальная АТС» для корпоративных клиентов. Теперь представители тульского бизнеса смогут пользоваться всем функционалом продукта за 1 рубль в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» - еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

«Виртуальная АТС» – цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками. А значит – обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на серверах и оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Теперь функционал «Виртуальной АТС», включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату – 1 рубль в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России.

«Пакеты минут заменили авансовые платежи – вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», – комментирует обновление Сергей Таболин, директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком».

«Быть в плюсе» – пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис «Виртуальная АТС» в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1000 минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.
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