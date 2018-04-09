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НОВОСТИ | Общество



09.04.2018 16:03 Тульские мамы сели за парты, чтобы открыть своё дело
Мария Кузнецова



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Тридцать мам учатся бизнесу. Задача тренеров - дорастить идею, с которой пришла участница, до полноценного бизнес-проекта. Через пять дней - защита. Победительница получит грант благотворительного фонда - 100 тысяч на развитие дела. Но проигравших нет.

«Я в любом случае выиграю, потому что получу ценные советы», - говорит предприниматель Александра Родина. Она участвует в проекте второй раз. В прошлом году защищала проект пошива детской одежды. А сейчас разрабатывает сервис по заказу товаров для здоровья. Мама двоих детей, Саша в декрете, работу любит, но не хочет расставаться с семьей.

Психолог Анастасия работает в детском центре и планирует вместе с партнером открыть филиал. «Логопед, дефектолог, психолог. У нас будут индивидуальные занятия. Планируем курс этикета для детей и курс для родителей», - рассказывает психолог детского развивающего центра Анастасия Говорова.

Но женский бизнес - это не только сервис и услуги. По словам директора тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Анастасии Иващенко, «…пятьдесят процентов бизнес-планов производственного характера. Вплоть до производства шерсти, открытия хлебопекарни и т.д.».

Свое дело для мам это тоже ребенок. Женщины хорошо просчитывают риски, прорабатывают бизнес-планы и, как заметил представитель банка , всегда возвращают кредиты.














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