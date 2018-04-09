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09.04.2018 15:50 В Туле попытались сделать госзакупки максимально открытыми Алексей Ерёмин





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Сегодня этот процесс максимально открыт и, самое главное, прозрачен для всех. Обсудить госзакупки можно на тульском «Открытом регионе». Несколько лет назад на портале была запущена новая версия сервиса «Открытые госзакупки»: с одной стороны - совершенствование государственного управления в регионе, с другой - возможность обсуждения жителями крупных закупок в режиме онлайн.



Как рассказала руководитель группы развития проекта «Открытый регион» Ренат Хисматуллин, «жители имеют возможность обсуждать, комментировать, задавать вопросы. Заказчик должен обеспечивать сопровождение этого обсуждения. Так реализован механизм общественного контроля».



Сервис позволяет обсуждать заявки на закупку, превышающие 100 миллионов рублей, на этапе планирования, размещения торгов, а также исполнения контракта - обнародуются фотографии, отчёты и акты. Специалисты отмечают, что централизованные закупки для бюджетных учреждений через уполномоченный орган вообще лучше, чем их самостоятельность. Другое дело, если речь идёт о закупках у единственного поставщика.



Казалось бы, малые закупки теряются в общем финансовом потоке и отследить их невозможно. За год же их заключается на более чем миллиард рублей. Но в Тульской губернии и этот процесс сделали максимально открытым. Как сообщил заместитель директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области Михаил Орлов, «решили их опубличить, был сделан сервис малых закупок. Сервис направлен на сбор ценовых предложений от потенциальных поставщиков».



И всё-таки одно из самых главных преимуществ системы – чётко налаженный, хорошо структурированный и жёстко регламентированный процесс: от стадии публикации извещения до стадии заключения государственного контракта. «Очень важно, чтобы в конкурсных процедурах присутствовали добропорядочные предприниматели, которые конкурируют в открытом пространстве, не допуская злоупотреблений, взяточничества, проблем с понижением цены ради выгоды. Всё должно быть прозрачно и открыто. Будут внесены изменения в законодательство, чтобы усилить ответственность недобросовестных участников», - отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский.



На сегодняшний день создана единая экономическая зона, и в ней всё работает по единым регламентам и подчиняется одним нормам. Все субъекты, будь то Калининград, Владивосток или Тула, работают по одним правилам, соблюдают один закон. Вы можете принять участие в запросе котировок, проводимом, скажем, в Марий-Эл, абсолютно не беспокоясь о географической удалённости. Регламент будет точно такой же, как и в Москве, Санкт-Петербурге или Туле.



Государственные и муниципальные закупки в России довольно долго почти никак не регламентировались, так что в каком-то смысле это явление для нас новое и экзотическое. Экспериментировали как могли вплоть до 1997 года, до указа о закупках продукции для госнужд.Сегодня этот процесс максимально открыт и, самое главное, прозрачен для всех. Обсудить госзакупки можно на тульском «Открытом регионе». Несколько лет назад на портале была запущена новая версия сервиса «Открытые госзакупки»: с одной стороны - совершенствование государственного управления в регионе, с другой - возможность обсуждения жителями крупных закупок в режиме онлайн.Как рассказала руководитель группы развития проекта «Открытый регион» Ренат Хисматуллин, «жители имеют возможность обсуждать, комментировать, задавать вопросы. Заказчик должен обеспечивать сопровождение этого обсуждения. Так реализован механизм общественного контроля».Сервис позволяет обсуждать заявки на закупку, превышающие 100 миллионов рублей, на этапе планирования, размещения торгов, а также исполнения контракта - обнародуются фотографии, отчёты и акты. Специалисты отмечают, что централизованные закупки для бюджетных учреждений через уполномоченный орган вообще лучше, чем их самостоятельность. Другое дело, если речь идёт о закупках у единственного поставщика.Казалось бы, малые закупки теряются в общем финансовом потоке и отследить их невозможно. За год же их заключается на более чем миллиард рублей. Но в Тульской губернии и этот процесс сделали максимально открытым. Как сообщил заместитель директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов Тульской области Михаил Орлов, «решили их опубличить, был сделан сервис малых закупок. Сервис направлен на сбор ценовых предложений от потенциальных поставщиков».И всё-таки одно из самых главных преимуществ системы – чётко налаженный, хорошо структурированный и жёстко регламентированный процесс: от стадии публикации извещения до стадии заключения государственного контракта. «Очень важно, чтобы в конкурсных процедурах присутствовали добропорядочные предприниматели, которые конкурируют в открытом пространстве, не допуская злоупотреблений, взяточничества, проблем с понижением цены ради выгоды. Всё должно быть прозрачно и открыто. Будут внесены изменения в законодательство, чтобы усилить ответственность недобросовестных участников», - отметил депутат Государственной Думы РФ Владимир Афонский.На сегодняшний день создана единая экономическая зона, и в ней всё работает по единым регламентам и подчиняется одним нормам. Все субъекты, будь то Калининград, Владивосток или Тула, работают по одним правилам, соблюдают один закон. Вы можете принять участие в запросе котировок, проводимом, скажем, в Марий-Эл, абсолютно не беспокоясь о географической удалённости. Регламент будет точно такой же, как и в Москве, Санкт-Петербурге или Туле.





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