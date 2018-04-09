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09.04.2018 15:27 В Донском под колёса ВАЗа попали сразу трое пешеходов "Вести-Тула"





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В деревне Мясоедово Щекинского района автомобиль «MAZDA», совершил наезд на пешехода. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.



В Новомосковске под колёса автомобиля «Skoda Octavia» попал 10-летний мальчик, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ребёнок получил телесные повреждения.



В селе Денисово сногорского района мужчина, управляя мотовездеходом, предположительно не справился с управлением и перевернулся. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.





В городе Донском под колёса автомобиля ВАЗ попали сразу трое пешеходов, которые двигались по проезжей части дороги. В результате девушка и молодой человек пострадали и были госпитализированы, ещё один молодой человек скончался на месте ДТП.В деревне Мясоедово Щекинского района автомобиль «MAZDA», совершил наезд на пешехода. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.В Новомосковске под колёса автомобиля «Skoda Octavia» попал 10-летний мальчик, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ребёнок получил телесные повреждения.В селе Денисово сногорского района мужчина, управляя мотовездеходом, предположительно не справился с управлением и перевернулся. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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