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09.04.2018 15:08 Футболисты «Арсенала» вышли на потенциально Еврокубковое место Александр Конов





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Тулякам удалось забить быстрый гол - уже на 2-ой минуте отличился Игорь Горбатенко. Однако, уже к 15-ой минуте на поле восстановился паритет - ворота Михаила Левашова поразил Дмитрий Стоцкий. Второй тайм прошёл с ощутимым перевесом оружейников, и это преимущество воплотилось в победный гол на 72-ой минуте - великолепным ударом с 20-ти метров вновь отметился Игорь Горбатенко. В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Краснодару».





Футболисты «Арсенала» за пять туров до окончания чемпионата РФПЛ вышли на потенциально Еврокубковое шестое место. В 25-ом туре подопечные Миодрага Божовича на своём поле со счётом 2:1 победили соперников из «Уфы».Тулякам удалось забить быстрый гол - уже на 2-ой минуте отличился Игорь Горбатенко. Однако, уже к 15-ой минуте на поле восстановился паритет - ворота Михаила Левашова поразил Дмитрий Стоцкий. Второй тайм прошёл с ощутимым перевесом оружейников, и это преимущество воплотилось в победный гол на 72-ой минуте - великолепным ударом с 20-ти метров вновь отметился Игорь Горбатенко. В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Краснодару».

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